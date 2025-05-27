蘿拉奢侈品被法拍！蔡阿嘎曝討回金額是0 網點破關鍵

〔記者林欣穎／台北報導〕百萬YouTuber蔡阿嘎先前才遭前員工蘿拉（林沛蓁）利用「AB合約」捲款千萬，雙方為此鬧翻，蔡阿嘎也在YT拍影片記錄事件過程，前幾個月才發片還原會同新北地方法院民事執行處、蘆洲警方，到蘿拉住處強制執行過程，扣查了蘿拉的名貴物品，昨（26）日蔡阿嘎也公開法拍進度，並透露討回的金額目前是零。

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蔡阿嘎日前在社群還原當天討債（強制執行）狀況，他表示，由於是第二次強制執行，包括鎖匠、搬家公司及查扣清冊都準備好，在場的員工也透露，現場發現公司未曾創建、歸檔的B合約，還發現一疊蘿拉印製的各銀行往來資料，其中部分塗上螢光筆，懷疑蘿拉自行統計詐騙、涉案金額自保。

蘿拉的名貴品遭法拍，蔡阿嘎透露法拍進度全數流標。（翻攝自臉書）

而蘿拉的名貴愛馬仕鞋、包包等物品也遭法拍，不過昨蔡阿嘎曬出照片，提到法拍進度全數流標，「討回金額：0，我們二次法拍見」，網友們看到後則直呼，「所以真的不要買這些奢侈品，真的沒有人要，就沒價值了」，但也有網友認為，可能是因為蘿拉用過才沒人競標，「因為是一次要標全部，所以在等二標降價」、「我只能說這些東西超難標，大概動產法拍裡面就是黃金和酒比較有人標而已」。

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