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娛樂 最新消息

陶晶瑩昔爆「遭曾國城酒後強吻」 認了當時確實不舒服

〔記者侯家瑜／台北報導〕日前有網友在社群上重提曾國城過去曾騷擾陶晶瑩一事，而陶晶瑩今與王子出席普仁青年關懷基金會活動時選擇低調回應，僅說當年尚無MeToo風氣所以事件未受重視，如今性騷意識提升，才讓討論更具意義。

陶晶瑩低調回應過去遭曾國城騷擾一事。（記者潘少棠攝）陶晶瑩低調回應過去遭曾國城騷擾一事。（記者潘少棠攝）

曾國城近期頻失言，過去在節目上的黑歷史也屢遭挖出，日前有網友在threads上寫下：「藍心湄在《國光幫幫忙》上說，曾國城多年前喝醉試圖強吻陶晶瑩，陶晶瑩被曾國城堵在牆上大聲拒絕掙扎，藍心湄聽到後去把曾國城支開。」

對此，陶晶瑩今被問到此事選擇低調帶過，「當時的媒體都有寫，雖然與事實有點出入，但我不想再多說細節，因為當時確實不太舒服。我沒有要隱忍，當時還沒有me too的社會風氣，所以並沒有認真被看待，但我們有說出來，我想心湄為了姐妹，只是想再說一次吧！」對於這件事再被網友們拿出來討論，陶晶瑩認為現今大家對性騷的意識有更明確、更清楚。

陶晶瑩透露在女兒荳荳國小時就有教育過關於性騷一事，「我都會問她有沒有人碰你，她都說沒有。」也說女兒在美國的生活很規律也很單純，況且又是在學校，所以相對來說較安全，還不忘吐槽女兒說：「她看起來也比較中性！」

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

☆強化打擊網路性暴力犯罪，防止性影像傳播，刑法已增訂第28章之1「妨害性隱私及不實性影像罪章」☆

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