周杰倫霸氣公開找房！僅列1條件喊話房仲：地點無所謂

周杰倫在IG發文公開找房。（資料照，杰威爾提供）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕天王周杰倫近期透露新專輯即將在8、9月推出，目前仍在錄音中，喜訊令歌迷興奮不已。不時會在社群分享生活的他，昨（29）突然發文公開找房子，僅開出1條霸氣表示，「地點在哪裡無所謂」。

周杰倫希望找到能看見城市景色的房屋。（翻攝自IG）

周杰倫昨日在IG曬出兩張房屋圖，可見房屋的外牆被綠色藤蔓覆蓋，室內則是工業復古風格，有大片落地窗能讓陽光灑進屋內，而往外看出則是都市景色，整體充滿古樸、溫暖的氛圍。他在文中霸氣表示，「有看到類似這種物件，請留言聯繫我，我要拿來做錄音室，地點在哪無所謂，遠方要有城市夜景比較重要。」還不忘在文中標註「歡迎各位房仲業者」，希望能有專業人士協助提供資訊。

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周杰倫的找房貼文立即引起大批網友熱議，紛紛留言直呼，「地點在哪無所謂這句實在有夠霸氣」、「有一說一，這是什麼操作？哪有歌手這樣找的錄音室的，這也太不外人了！」、「哥，你也太把我們當自己人了吧」，就連好友阿信看了也佩服笑虧，「哥的IG這麼實用的。」

在 Instagram 查看這則貼文 Jay Chou 周杰倫（@jaychou）分享的貼文

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