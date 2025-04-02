曾國城負面爭議連環爆！「損失600萬」事業陷危機

曾國城因失言，而丟主持棒與代言。（資料照）

〔記者林欣穎／台北報導〕曾國城近日屢陷負面爭議，先是因為受訪時，脫口期待黃子佼復出遭炎上，丟了生技品牌代言、又請辭公視《一字千金》10多年的主持，近日又爆出伸鹹豬手疑雲，一年預估損失近600萬收入。

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曾國城目前深陷風波中，據悉《一字千金》一集8萬，每周日播一次、1年52周，預計會有416萬主持費，廣告一支則約落在150萬至180萬，損失預估快600萬左右，如今曾國城手頭上節目還有《天才衝衝衝》、《型男大主廚》、《全民星攻略》、《女王大人》等4個節目，以及拌麵事業，過去曾國城也曾透露，拌麵營收有約1億元，獲利3千萬左右。

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網友日前挖出藍心湄過去爆料曾國城趁酒醉想強吻陶晶瑩片段，而昨曾國城又再被爆收工後載女星回家，車內兩度伸手摸女方大腿、遭女方拒絕，而該女星後來丟了助理主持工作，遭外界猜測是曾在《天才衝衝衝》當助理主持的Albee，不過Albee昨晚澄清表示：「謝謝大家的關心，沒有摸大腿這件事，沒有繼續主持，只是因為當時與公司的合約已經結束了啦。」

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