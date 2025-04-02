晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

曾國城負面爭議連環爆！「損失600萬」事業陷危機

曾國城因失言，而丟主持棒與代言。（資料照）曾國城因失言，而丟主持棒與代言。（資料照）

〔記者林欣穎／台北報導〕曾國城近日屢陷負面爭議，先是因為受訪時，脫口期待黃子佼復出遭炎上，丟了生技品牌代言、又請辭公視《一字千金》10多年的主持，近日又爆出伸鹹豬手疑雲，一年預估損失近600萬收入。

相關新聞：（影）曾國城又有失言影片被挖...女星自爆遭性騷頻率高 竟脫口：應該快習慣了吧？

曾國城目前深陷風波中，據悉《一字千金》一集8萬，每周日播一次、1年52周，預計會有416萬主持費，廣告一支則約落在150萬至180萬，損失預估快600萬左右，如今曾國城手頭上節目還有《天才衝衝衝》、《型男大主廚》、《全民星攻略》、《女王大人》等4個節目，以及拌麵事業，過去曾國城也曾透露，拌麵營收有約1億元，獲利3千萬左右。

相關新聞：曾國城爆摸Albee大腿害她丟主持？本人親發聲還原實情

網友日前挖出藍心湄過去爆料曾國城趁酒醉想強吻陶晶瑩片段，而昨曾國城又再被爆收工後載女星回家，車內兩度伸手摸女方大腿、遭女方拒絕，而該女星後來丟了助理主持工作，遭外界猜測是曾在《天才衝衝衝》當助理主持的Albee，不過Albee昨晚澄清表示：「謝謝大家的關心，沒有摸大腿這件事，沒有繼續主持，只是因為當時與公司的合約已經結束了啦。」

相關新聞：（影）陶晶瑩昔爆「遭曾國城酒後強吻」 認了當時確實不舒服

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

☆飲酒過量，有害健康☆

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中