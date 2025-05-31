啦啦隊女孩爆當富商小三！裁定書曝光 「元配求償3000萬」

〔記者邱奕欽／台北報導〕律師李怡貞日前公開踢爆一位「人設傻白甜」的啦啦隊女孩，介入富商婚姻成為小三，甚至在懷孕及墮胎後仍持續工作。事件迅速掀起熱議，許多網友開始揣測身分，如今裁定書曝光，元配當初向啦啦隊女神與富商丈夫提告，求償高達3000萬元，衝擊性十足。

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根據《台北地方法院》113年度民事裁定書，該名啦啦隊員與身為南部千億級大地主的富商婚外情，遭元配聯合提告，案由為侵害配偶權。法院文件顯示，原告向2人求償3000萬元，但因需先繳交27.6萬元裁判費，否則訴訟將被駁回。儘管最終雙方達成和解，但具體條件未揭露，讓這場風波更添想像空間。

李怡貞（左）爆料一名啦啦隊女孩介入富商婚姻，如今裁定書曝光。（照片經馬賽克處理，翻攝自臉書、司法院裁判書系統）

李怡貞昨（30日）再度發文強調，僅對自己授權範圍內的內容負責，例如曬內褲與寵物過敏事件，對於媒體查詢的文書與爆料則「不予認證、不做回應」。她也透露，自己經手案件標的動輒上千萬甚至破億，像此次被求償3000萬元的婚外情案，也只是其中之一，並語帶警告寫下：「若要人不知，除非己莫為。」網友們一看紛紛直言「這局還沒完」。

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