曾國城爆摸Albee大腿害她丟主持？本人親發聲還原實情

曾國城爆摸女星大腿，外界則猜測是Albee在擔任《天才衝衝衝》助理主持時期的事。（資料照）

〔記者林欣穎／台北報導〕曾國城屢傳負面爭議，週刊再爆出他曾以順路名義載A女星回家，卻在車內摸A女星大腿，該女星事後向友人哭訴，沒想到在圈內傳開，反而讓她丟了助理主持工作，外界則猜測是Albee在擔任《天才衝衝衝》助理主持時期的事，對此，Albee稍早則在社群上回應。

相關新聞：曾國城爆伸鹹豬手！女星疑拒絕後被《衝衝衝》辭退 華視表態了

請繼續往下閱讀...

曾國城今遭週刊爆料，他過去載A女星回家時，伸手摸了對方大腿，當下A女星雖撥開曾國城的手，但曾國城又二度拍了A女的腿，A女星只好往車門方向移動、隔開距離，後來A女星向好友哭訴這才傳開，而A女星原本是節目的主持班底之一，未料事件傳開後，A女星在錄完影後就被製作單位辭退。

Albee回應性騷傳聞。（翻攝自IG）

外界猜測該女星是Albee，她則對此回應，「謝謝大家的關心，沒有摸大腿這件事，沒有繼續主持，只是因為當時與公司的合約已經結束了啦。」

而曾國城目前尚未對此事作出回應，不過該節目被傳是《天才衝衝衝》，對此，華視表示：「已即刻要求《天才衝衝衝》製作單位向當事人了解當年主持人疑似不當言語舉措事件之事實。」並表示製作單位目前尚在了解當中。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法