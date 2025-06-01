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娛樂 最新消息

老少配網紅夫妻1夜5次仍離婚 爆衝突互毆濺血

香港老少配夫妻網紅爆出糾紛，躍上新聞焦點。（香港星島日報）香港老少配夫妻網紅爆出糾紛，躍上新聞焦點。（香港星島日報）

〔記者林南谷／台北報導〕香港TVB節目《東張西望》去年播出一對老少配夫妻爆紅，2人一舉成為網紅，76歲「何伯」與小30歲嫩妻「何太」鏡頭前恩愛，何太還炫耀已76歲何伯雄風依舊，一夜與她大戰5次，沒想到僅1年時間，何太日前突宣布將與何伯離婚。

上個月30日，何伯何太驚傳在屯門菁田邨菁信樓互毆濺血，港媒報導，何太表示後腦被何伯割傷流血，但何太咬何伯手指至骨折，更騎坐何伯身上撞頭落地至何伯頭部撕裂傷，而何伯被控有意圖傷人罪，何太則被控傷人罪。

相關新聞：剛誇76歲尪雄風依舊「一夜5次」！小30歲嫩妻無預警宣布離婚

此案31日在西九龍裁判法院首次開庭，何伯因留院觀察而未能出庭，裁判官把案件押後至7月25日在屯門裁判法院再訊，期間，何太獲准以5000元港幣（約19300元台幣）保釋外出候審，何伯則需在6月5日或以前被帶到屯門裁判法院應訊，期間交由警方看管。

何伯與何太婚後多次在眾人面前大聊床事，何太更誇老公性能力超強，一夜5次都不是問題，何伯也靦腆表示妻子沒說謊，怎料卻傳出婚變消息，何太更聲稱與何伯已談好離婚，將在3個月後簽字。

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