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「金秀賢毀損死者名譽」驚動警方！首爾警察廳廳長曝進度：要開始查了

YouTube頻道「橫豎研究所」多次公開爆料金秀賢。（翻攝自YouTube）YouTube頻道「橫豎研究所」多次公開爆料金秀賢。（翻攝自YouTube）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國YouTube頻道「橫豎研究所」狂轟金秀賢數日，不但公開金秀賢下衣失蹤的洗碗照，甚至放話稱他的罪行比「N號房」嚴重，金秀賢所屬的Gold Medalist今天忍無可忍，發出三點聲明告發節目主播金世義涉嫌恐嚇，直指他的行為與犯罪沒兩樣。

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這起事件延燒數日，首爾警察廳代理廳長朴賢洙今天（24日）舉行例行記者會，針對金秀賢涉嫌毀損死者名譽一案，江南警察署在3月20日已收到告發，將先對告發人展開調查，至於金賽綸家屬控告娛樂記者李鎮浩誹謗的案件，朴賢洙表示17日已經分配到西大門警察署，目前正在與原告協調出席時間。

金秀賢所屬經紀公司Gold Medalist今天發出三點聲明。（達志影像）金秀賢所屬經紀公司Gold Medalist今天發出三點聲明。（達志影像）

Gold Medalist今天發出三點聲明，直指橫豎研究所在3月20日公開金秀賢下衣失蹤的洗碗照，已經涉及《性暴力處罰法》，沒想到橫豎研究所根本沒在怕，隔天再度在節目上使用該張照片，讓Gold Medalist忍無可忍，批評此舉已經是犯罪，根本是在蔑視法律及司法機關。

此外，Gold Medalist指控橫豎研究所在直播中，威脅如果Disney+不取消《山寨人生》的播放，將公開金秀賢的相關影像，「橫豎研究所甚至在直播上多次提及N號房，就像金秀賢犯下類似N號房的罪行一樣，並聲稱擁有影片。」Gold Medalist強調上述都是子虛烏有，也沒有什麼影片。

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橫豎研究所今天態度依舊強硬，主播金世義狠酸：「金賽綸受到了多大的傷害，你本人最清楚了不是嗎？」更再度強調會把這些猛料好好包裝，請大家稍待片刻。只是這種擠牙膏式的爆料，狂吊人胃口，已引起部分網友的反感。

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