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控金秀賢性癖異於常人！「橫豎」新影片突做1動作 網秒懂

金秀賢疑與金賽綸在未成年時交往，遭自媒體「橫豎研究所」多次爆料。（翻攝自IG、YT）金秀賢疑與金賽綸在未成年時交往，遭自媒體「橫豎研究所」多次爆料。（翻攝自IG、YT）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓星金秀賢疑與已故女星金賽綸在未成年時交往，遭韓自媒體「橫豎研究所」多次爆料，重創形象。橫豎於近日再度指控金秀賢比N號房還變態，但基於對金賽綸的保護，他們最終選擇不爆料出來，主播金世義也在影片中做出1動作，隔空喊話金秀賢「這你應該很喜歡吧」，直白的比喻網友全都秒懂。

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金世義在影片中做出嘴裡叼著一支筆、雙手交叉的動作，暗指金秀賢的性癖異於常人。（翻攝自YT）金世義在影片中做出嘴裡叼著一支筆、雙手交叉的動作，暗指金秀賢的性癖異於常人。（翻攝自YT）

韓自媒體「橫豎研究所」天天開直播爆有關金秀賢的料，在近日的影片中主播金世義表示，「金秀賢你完蛋了，這已經不是跟國二生金賽綸交往的問題了，事情報出來會比N號房還大條，你就是個變態」，不過擔心傷害家屬及金賽綸，他們仍選擇不公開，不過，金世義在影片中邊做出嘴裡叼著一支筆、雙手交叉的動作，邊向金秀賢喊話，「你應該很喜歡吧」，似乎也暗示他擁有非正常人的性癖好。

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