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娛樂 最新消息

馬志翔「帶小三回家」 大兒子家毀夢碎 父子爆激烈爭吵

〔記者李紹綾／台北報導〕潘親御、涂善存在大愛劇《我們六個》飾演天心、馬志翔的大兒子，兩人分別詮釋青少年與成年時期的大哥「林作賢」，角色相當特別。

《我們六個》宣傳海報。（大愛電視提供）《我們六個》宣傳海報。（大愛電視提供）

馬志翔劇中婚內出軌，飾演太太的天心還答應他帶小三林雨葶回家一起住，馬志翔詮釋的「林達生」是劇中最矛盾的角色，他說：「人生就是這樣，越荒謬越顯真實。」他的角色林達生曾是孩子的避風港，也是家庭悲劇的導火線，從幽默溫柔到墮落逃避，讓觀眾又恨又憐。天心笑說戲殺青了，「他都還不敢正眼看我，他心裡有滿滿的愧疚」，足見角色壓力。

潘親御要演出14歲時家變前後的巨大反差，角色一個對世界充滿好奇的資優生，眼睜睜看著家毀了、夢碎了。他把少年作賢對家的榮譽感、對未來的憧憬，以及夢想初次破滅後那股無法言喻的強悍，細膩藏進與馬志翔父子爭執的每個細節裡。

阮柏皓（右）、潘親御（右三）在《我們六個》分別飾演天心的次子「林作逸」及長子「林作賢」。（大愛電視提供）阮柏皓（右）、潘親御（右三）在《我們六個》分別飾演天心的次子「林作逸」及長子「林作賢」。（大愛電視提供）

阮柏皓、邱宇辰則分別飾演青少年與成年時期的二哥「林作逸」，是面對命運最沉著的孩子。從頑皮到被父親背叛、母親過世，他在無力感中慢慢沉靜下來，背負責任的同時，也失去了原本的單純與自由。年紀尚小的阮柏皓，卻將作逸表面乖巧、內心滾燙的韌性演得真切動人。用自己的方式默默適應生命變化，以「人生劇本自己寫」的信念，把悲劇化為助人的力量，成為觀眾最值得細細品味的角色之一。

《我們六個》宣傳海報。（大愛電視提供）《我們六個》宣傳海報。（大愛電視提供）

《我們六個》改編自小三燙死元配、再殺害丈夫的駭人社會事件，透過導演王傳宗的細膩手法，把人倫悲劇摒除狗血包裝，以真實視角刻劃。劇情橫跨1980至2006年，從父母錯綜的愛恨到六個孩子歷經崩毀再度重生。兩版主視覺以跨時代光影為概念，從馬志翔飾演的父親「林達生」2003年的崩塌，倒敘回孩提時代，再走向2006年的和解，結構緊湊又層次豐富。導演直言：「看到後面會被這些小朋友的經歷感動，會想用影像的方式把它記錄下來。」

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