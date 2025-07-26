嚇爆？水逆「翻身時間點」來了 獅子天蠍雙子…愈亂愈穩

別怕水星逆行太抓馬，星座專家「安德魯的賤聲房」提醒，別人愈亂你就要愈穩。（達志影像）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕本週水星逆行持續中，外界紛紛擾擾，千萬別受影響！2025第二波水逆會一直持續到8/11，星座專家「安德魯的賤聲房」提醒，自7/25起新月降臨獅子座，是重啟自信、找回主場的好機會，不只為獅子座帶來好運，也讓天蠍座和雙子座短暫跳離水逆黑洞，在職場、愛情和財運上遇見新的轉機。

至於其他星座，安德魯直言，水逆威力不容小覷，這週一句話總結「太刻意經營的人設～終究會翻車」，水逆期間就像是宇宙在辦大型抓馬節目（drama戲劇），講話失控、私訊傳錯群、朋友圈突然吵架…是家常便飯，你本來想當氣質小姐，結果嘴一開，瞬間變八點檔壞媳婦！不是你壞，而是現在「假形象這件事，超容易崩壞」。

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（註：本次星座分析是以「上升星座」為主，「太陽」為輔。）

➤本週千萬記住3件事

1. 話少一點，誤會少一點。

2. 別硬蹭熱度、別演戲做人設。

3. 人際界線要拉好，別人把你當樹洞，嘴巴要閉緊，不然你就真的會變「黑洞」。

➤本週好運Top3星座

♌ 獅子座：你有多久沒展現真正的你了？還在演溫柔懂事乖寶寶？拜託，這週就把那些社交濾鏡收起來，好好當自己。新月就在你頭頂發光，氣場全場最強！別躲，站出來！是你發光的時候了！

♈ 牡羊座：好事一波接一波，桃花、創意、自我表現全都來！注意身段柔軟，會讓你更順利！

♓ 雙魚座：別人越亂你越穩，直覺比別人腦袋清楚十倍。本週請相信你的直覺！跟著直覺走就對了！

➤本週小心翻車3星座

♍ 處女座：水逆直接炸在你頭上，講一句話得被解讀三種意思，說話前麻煩打草稿！

♏ 天蠍座：忍太久要爆炸，小心職場人際關係問題～本週職場是戰場。

♊ 雙子座：想講清楚卻越講越糟，閉嘴反而沒事。有些事情不急著解釋～讓子彈飛一會，不見得對你是壞事。

☆民俗說法僅供參考☆

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