家寧一家遭起訴！Andy撂重話狠嗆：期待司法嚴懲罪犯

Andy與家寧分手後鬧翻。（翻攝IG）

〔記者侯家瑜／台北報導〕眾量級分手後，Youtube頻道經營權之爭浮上檯面，如今事態發展至司法階段，新北地檢署今（30日）正式偵結，起訴家寧母親曾淑惠涉嫌侵占頻道廣告與業配收入、商標權益，共計4,318萬餘元，另與丈夫張國龍及小女兒張家芸逃漏稅逾572萬元；家寧本人則被控變更頻道密碼，阻擋Andy使用，涉妨害電腦使用罪。

對此，Andy稍早也在社群平台發出正式聲明。他感謝檢調單位辛勞，強調自己從未藉由感情議題模糊焦點，「犯法就是該誠實認錯、承擔責任。」他也反擊張家人，「至今仍發聲明欺騙，未誠實交代金流與財務事實」。

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針對被指控更改Google AdSense驗證地址一事，Andy澄清：「那只是恢復頻道營利機制，在我頻道的3月15日影片也有完整說明，且早就向檢方報備過，才有今日起訴的進展。」最後他怒批：「化妝跟濾鏡可以騙人，但金流的去向無從藏匿！期待司法嚴懲罪犯的那天趕快來臨。」

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