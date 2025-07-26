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嘎琳疑捲小三風波 遭正牌女友「曬照公審」球團回應了

嘎琳在隊上擁有高人氣。（翻攝自IG）嘎琳在隊上擁有高人氣。（翻攝自IG）

〔記者林欣穎／台北報導〕樂天女孩嘎琳在隊上擁有高人氣，過去曾多次參加過國際選美比賽拿下亮眼成績。近日嘎琳被爆出與身家百億的昇鴻公司前董事長黃苡峻交往甚密，不過卻有自稱正牌女友的女網友在社群上曬出嘎琳與男方合照，疑似指嘎琳介入他人感情，對此，球團做出回應。

日前嘎琳被捕捉到夜奔商辦大樓，被男方接送的畫面，不少網友見狀猜測是否「有了歸屬？」，疑似與前董事長黃苡峻發展出感情。

有女網友在社群上標記嘎琳，疑指控她介入感情。（翻攝自Threads）有女網友在社群上標記嘎琳，疑指控她介入感情。（翻攝自Threads）

不過對此球團並未正面回應，嘎琳也沒有認愛，如今有女網友在社群貼出多張她和黃苡峻的合影，可以發現兩人互動親密，還有女生質問男方跟嘎琳的關係，男方則說：「她是跟我借場地的廠商找來的，跟我一點關係都沒有，我那天也不在」，看起來極力撇清兩人關係。

有女網友在社群上標記嘎琳，疑指控她介入感情。（翻攝自Threads）有女網友在社群上標記嘎琳，疑指控她介入感情。（翻攝自Threads）

而針對感情風波，樂天球團回應表示：「相關情況，目前正在積極了解中，謝謝」。

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