助理現身ICU？曝沈玉琳最新近況：中午才跟老婆一起吃飯

沈玉琳昨傳出因猛爆性肝炎引發腦水腫住進加護病房。（資料照，記者潘少棠攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕沈玉琳昨傳出因猛爆性肝炎引發腦水腫住進加護病房，消息一出震驚各界，如今有關沈玉琳病況消息各樣，而今（30）日沈玉琳助理回應透露沈玉琳最新近況：「玉琳哥目前狀況一切良好，中午還跟老婆芽芽一同吃飯。」

沈玉琳昨疑似身體出狀況，被捕捉到出現在三軍總醫院急診室的身影，面色蠟黃爆瘦，還傳出轉進加護病房。而三總加護病房早上10點半開放半小時探視時間，期間未見芽芽、潘若迪的身影，記者致電沈玉琳老婆芽芽、好友潘若迪等人也都未得到回應。

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疑似是沈玉琳助理在加護病房區被捕捉。（讀者提供）

據悉，沈玉琳並無昏迷或是腦水腫情況，雖仍發燒，意識也算清楚，目前還在觀察並等待報告結果，不過晚間8點疑似沈玉琳助理身影在加護病房區被捕捉，也被推測沈玉琳人目前應該還是在加護病房中。不過媒體上前詢問該名男子時，對方則說「來看家人，認錯了」，隨即下電梯離開。

而就在沈玉琳助理現身消息傳出沒多久，助理則透過訊息向媒體強調沈玉琳目前狀況一切都好，「中午還跟老婆芽芽一同吃飯，也感謝院方的積極檢查與大家的關心，在過不久就會重新回到螢光幕前，繼續製造歡笑給大家。」至於晚間他是否有去探病，助理則尚未回應。

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