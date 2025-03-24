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娛樂 日韓

金秀賢把妹大招曝光 金賽綸曾警告「不要玩弄小孩子」

韓星金秀賢（右）和已故女星金賽綸間的愛恨情仇愈演愈烈。（本報合成圖，翻攝自IG）韓星金秀賢（右）和已故女星金賽綸間的愛恨情仇愈演愈烈。（本報合成圖，翻攝自IG）

馮亦寧／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓星金秀賢和已故女星金賽綸間的愛恨情仇愈演愈烈，金賽綸遺屬和自媒體YouTube頻道《橫豎研究所》（以下簡稱：《橫豎研》）指控兩人交往時，金賽綸尚未成年，另金賽綸生前還遭到金秀賢公司追討7億韓圜（約新台幣1583萬元）賠償金。原本金秀賢經紀公司GoldMedalist全盤否認，後眼見曝光證據愈來愈多，金秀賢公司改口兩人的確交往過，但強調談戀愛時金賽綸已經成年。

《橫豎研》公開金秀賢與金賽綸親密合照，以及金秀賢服兵役期間寫的情書。（翻攝自YouTube）《橫豎研》公開金秀賢與金賽綸親密合照，以及金秀賢服兵役期間寫的情書。（翻攝自YouTube）

金賽綸遺屬與《橫豎研》公開金秀賢與金賽綸多封情書與親密合照，揭露兩人戀愛時間長達6年，金賽綸起初並不接受金秀賢感情，且明確警告金秀賢「妳不要玩弄小孩子」沒想到最後還是無法抵擋金秀賢的熱烈追求，深陷情海。

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金秀賢與金賽綸第一次見面時，金賽綸年僅13歲，金秀賢還曾熱情過去與她合照。兩年後，金賽綸仍就讀國中時兩人便開始交往，日期為2015年11月19日，這段戀情的開始，金賽綸家人完全不知情，甚至以為兩人頻繁聊天、書信往來只是演員之間討論作品。

金秀賢當兵時不斷發給金賽綸報備照，寫的信裡也充滿思念與愛。（翻攝自YouTube）金秀賢當兵時不斷發給金賽綸報備照，寫的信裡也充滿思念與愛。（翻攝自YouTube）

金賽綸遺屬發現兩人之間不僅是朋友是金秀賢即將入伍前，他突然找上金賽綸，家人才懷疑兩人感情不單純。《橫豎研》曝光的信件是金秀賢2018年服兵役期間寫給金賽綸的信，信中除了深情告白、頻訴思念之外，金秀賢也親暱地喊著「賽綸」並頻頻表達「我愛妳」，當時金賽綸17歲，在韓國法律上仍未成年，金秀賢則是30歲。

金賽綸因失控行為導致欠下大筆債務後，形容憔悴。（翻攝自IG）金賽綸因失控行為導致欠下大筆債務後，形容憔悴。（翻攝自IG）

當金賽綸家人發現兩人正在交往時，金賽綸已經上高中了，家人雖然極力反對，但卻沒能阻止兩人之間的熱情。金賽綸家人反對兩人談戀愛的原因首先是年紀相差12歲，另外就算當時金秀賢很有錢，家人仍覺得不妥。金賽綸本人也曾經跟父母談過，表示自己剛開始並不喜歡金秀賢，但對方持續不懈接近自己，時間久了也逃不過軟磨硬泡，漸漸淪陷。

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金賽綸也透露交往之前，曾對金秀賢說「你不要玩弄小孩子」，不過金秀賢則是一直反反覆覆跟她保證「我是真心疼妳！真心的！」並承諾在她成年後結婚。這些承諾不但沒能實現，導致金賽綸在感情上受到傷害、行為失控，同時欠下大筆債務。​

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