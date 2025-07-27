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首波大罷免投票結果出爐 張雅琴10字暖心鼓勵

首波大罷免投票，張雅琴昨晚坐鎮開票播報。（翻攝自張雅琴臉舒）首波大罷免投票，張雅琴昨晚坐鎮開票播報。（翻攝自張雅琴臉舒）

〔記者林南谷／台北報導〕24位國民黨立委、1位縣市首長罷免案26日傍晚完成開票，據中選會資料，跨越25%同意門檻的共有7案，包含藍委王鴻薇、李彥秀、徐巧芯、葉元之、羅廷瑋、傅崐萁、鄭正鈐，不過因「不同意罷免票」大於「同意罷免票」，因此全數罷免案遭否決。

就在結果出爐後，年代新聞台《年代晚報》當家主播張雅琴在臉書發文留言10字：「大家都辛苦了，繼續加油！」接著又說：「今晚已經訂好芝心Pizza，明天11:30到公司錄影，晚上九點雅琴看世界。」

而大罷免結果底定，兼任民進黨主席的總統賴清德表示，對於投票結果大家都應該尊重接受，這不是某一方的勝利，也不是另一方的失敗，是人民在憲政制度下擁有的正當權利；台灣的民主，只會因為一次次的公民參與，而更加堅韌，只要我們繼續堅持，民主就不會輸，只要台灣公民繼續前行，我們就會與公民社會結伴同行。

賴清德昨晚在社群發文指出，今天，台灣人民再一次行使憲法所賦予的權利，展現決定。對於投票的結果，大家都應該尊重接受。不論是支持罷免，或者反對罷免，他要向所有行使公民權利的國人朋友表達感謝，「我也要感謝所有投入選務工作的人員，讓今天的投票作業，能夠完成。」

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