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Ian發聲了！衰捲魏如萱感情風波：我不是渣男

嘟嘟人（The DoDo Men）形象良好，Eric、Ian人氣超高。（翻攝自Threads）嘟嘟人（The DoDo Men）形象良好，Eric、Ian人氣超高。（翻攝自Threads）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕42歲的藝人魏如萱這兩天捲入感情風波，雖然認愛21歲的網紅Ian，不過爭議仍持續延燒。與Ian同名的嘟嘟人（The DoDo Men）成員Ian，則直言真是躺著也中槍。

網友稱Ian（左）牽手的人會是嘟嘟人（The DoDo Men）的Eric。（翻攝自Threads）網友稱Ian（左）牽手的人會是嘟嘟人（The DoDo Men）的Eric。（翻攝自Threads）

若盈、Ian（21歲）及魏如萱這起三角戀真是讓人霧裡看花，魏如萱經紀人先是證實魏如萱與Ian（21歲）交往，且交往前兩人都是單身，不過若盈經紀人也不甘示弱，回應兩人處於感情冷靜期，暗指尚未分手，兩個女人的戰爭似乎才要開打。不過點燃戰火的Ian（21歲）至今他尚未出面發文做出回應或者澄清，倒是不少網友爆料Ian（21歲）是劈腿慣犯，網上更是議論紛紛，更有人直指叫Ian的都是渣男，簡直是一竿子打翻一條船。

網友為Ian澄清不是渣男，Ian回應躺著也中槍。（翻攝自Threads）網友為Ian澄清不是渣男，Ian回應躺著也中槍。（翻攝自Threads）

對此，有網友幫The DoDo Men的Ian（36歲）澄清：「這個Ian很OK，一樣朝著DoDo Men的目標邁進、跨出舒適圈，和Ian牽手的人一樣是Eric，看到標題的大家不要認錯人。」這篇貼文釣出Ian（36歲）本人回應：「躺著也中槍。」對於有網友稱99%的Ian都是渣男，Ian（36歲）也稱「大家不要激動，原po說的1%是我沒錯」。網友也笑說，「當下看到標題也很震驚」、「我也是第一時間想到這個Ian」、「看到標題我也嚇了一大跳」、「不知道多少人以為是這個Ian」。

Ian去年因為「鎖喉」成為YouTube界超級天菜，連網紅阿滴也要來體驗一下。（翻攝自Threads）Ian去年因為「鎖喉」成為YouTube界超級天菜，連網紅阿滴也要來體驗一下。（翻攝自Threads）

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