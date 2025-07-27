阿信到底什麼意思？臉書po雨中開唱 粉絲卻說「我們懂了」

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕人氣樂團五月天昨日在北京進行巡演，全員在鳥巢舉辦演唱會，首場碰上傾盆大雨，團員們全被淋成落湯雞，阿信撐起雨傘背靠怪獸高歌一幕唯美。適逢台灣進行大罷免，票數結果底定之際，阿信悄悄在社群發聲，引發粉絲熱議。

阿信與五月天成員在雨中開唱。（圖翻攝自五月天阿信ig）

阿信在臉書上po上鳥巢撐傘開唱影片，配上動人文字「因為有你們同在 大雨也依然燦爛！」應是在闡述雨中開唱熱血沸騰的心聲，但適逢台灣正舉辦大罷免投票，部分粉絲解讀「阿信是在為大罷免投票打氣」，紛紛社群留言「終於第一波結束了！希望台灣不再撕裂對立！雨後彩虹出現！」

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有粉絲也立刻解讀「我們懂了」、「什麼都沒說但也什麼都說了，五月天加油」、「我就當你是那個意思了，加油，台灣還有救」、「我就當你是那個意思了，我們會繼續加油」、「跟合法要飯的那群人高下立判」。

阿信悄悄在社群發聲，引發粉絲熱議。（圖翻攝自五月天阿信臉書）

雖然阿信並沒有針對大罷免相關事件做任何回應，但由於po文時間約已是罷免結果底定，敏感時間引人熱議，有粉絲仍在文字與歌曲中找到共鳴，自行解讀，紛紛要「台灣加油」，也要五月天在風雨中不被打倒。

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