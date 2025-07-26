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江蕙高雄深情追悼故友 放膽選唱這首歌：大家不要嫌棄

江蕙獻唱多首已故音樂人林秋離的創作。（寬宏藝術提供）江蕙獻唱多首已故音樂人林秋離的創作。（寬宏藝術提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕台語天后江蕙今晚在高雄巨蛋開唱，特別選唱已故音樂創作人林秋離的多首金曲致敬，真摯且令人動容的情感，字字句句唱進粉絲的心。

江蕙出道至今的歌曲，許多皆由林秋離創作，包括《愛我三分鐘》、《等待舞伴》、《感情放一邊》，她在台上談到：「我唱了很多他創作的歌，紅的至少有十首，他不只會寫台語歌，還會寫國語歌，像張學友、劉德華、張惠妹、林俊傑、阿杜等等。」

江蕙也分享，最喜歡林秋離的歌曲就是《哭沙》，「大概35年前寫的一首歌，非常經典的歌，也是黃鶯鶯，鶯鶯姐所唱的，大家會唱嗎？」

今晚江蕙特別選唱這首歌曲，謙虛地說：「鶯鶯姐我是不能跟她比啦，但舞台上想唱一點不同的歌，大家不要嫌棄，不要嫌棄知道嗎？」江蕙還有帶來從未公開演唱過的《愛到抹凍愛》，滿場歌迷都在她動人的歌聲中，感受到林秋離所譜寫的愛情故事。

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