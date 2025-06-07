蕭雅全道歉後受害女導演也發聲 需要時間沉澱「謝謝大家」

蕭雅全道歉後，陳蔚爾（圖）透露有看到他的貼文。（翻攝自臉書）

〔記者許世穎／台北報導〕導演陳蔚爾昨（6）日在社群媒體發表長文控訴，以《老狐狸》拿下金馬獎最佳導演的蕭雅全對她進行性騷擾，蕭雅全神隱一天後今在粉絲專頁正式道歉，並宣布停工。陳蔚爾透露有看到他的貼文，「整理好情緒會再發文回應，謝謝大家的在乎和關心。」

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在陳蔚爾昨揭露的文字及訊息紀錄中顯示，已婚的蕭雅全多次展現性暗示，甚至直接表示可能會邀她「做愛」。她說當時並未意識到，原來自己早已被性化為性客體，本以為用幽默閃避話題、不回應性要求，就能保有導演尊嚴，並強調：「只有我，始終真心把他當忘年之交的朋友。」

沒想到之後蕭雅全還是有三次身體界線被他侵犯，每次都是她處於單身，與男友鬧矛盾期間。某次還遭他未經同意觸摸腿、將手伸進衣服，甚至舔她胸部，她因極度震驚無法抗拒，只能將恐懼壓抑。

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蕭雅全今表示看到陳蔚爾的發文，無論當時如何解讀，「我的行為讓她承受壓力與痛苦，我很難堪也沒有藉口，我對陳蔚爾導演與我的家人道歉。」更說對於自己的私慾造成傷害的陳蔚爾導演、家人、朋友、工作夥伴，以及看到發文感到憤怒、失望、不舒服的社會大眾，「我很抱歉，對不起。」

蕭雅全遭控性騷。（記者潘少棠攝）

最後蕭雅全提到，因為他的因素而讓其他工作者遭受波及、否定及蒙羞，覺得愧疚。因此將停止所有工作，並與合作團隊溝通，妥善交接與處理後續事宜。「謝謝大家曾經的喜愛，讓大家失望了，非常慚愧，珍重再見。」

導演陳蔚爾稍早簡單回應有看到蕭雅全道歉文，之後表示需要時間沉澱，之後會再有正式的回覆發文。她昨接受本報訪問時則透露，決定公開是因為知道不只她一人受害，「我有試著找其他受害者，但我不能幫別人代言，連發這篇文我都考慮很久。」

陳蔚爾感嘆和蕭雅全在立足點上本就不公平，「發生了，代價都是我們扛，圈內人還形容他風流、很花，說來都是溢美之詞。但做錯事的不是我們！」

蕭雅全昨下午接到本報記者電話時表示尚未看到貼文，要先了解狀況，之後再致電便未再接聽、尚無回應。今天發完道歉文後仍未接電話也未回應。

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