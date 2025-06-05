知名歌手闖豪宅偷吃富商妻 激戰畫面「監視器全都錄」元配反應曝

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕徵信社業者CACA近日登上節目爆料，有一名富商妻子慣性劈腿，某次被她目擊與知名歌手甜吻，事後還帶對方回家，過程全部都被監視器錄下來，富商看後的反應極為冷靜，讓CACA不禁感嘆，「看到那幕真的心酸。」

徵信社業者CACA踢爆，富商妻偷吃知名歌手。（翻攝自YT）

CACA近日登上節目《11點熱吵店》踢爆，有一位在業界相當知名的富商，需要經常到國外出差，他的老婆卻是外遇慣犯，因此委託徵信社調查行蹤。

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CACA指出，富商妻的代步工具通常是計程車，某天卻反常搭捷運，當時她還擔心是不是自己的行蹤曝光，豈料，跟監到偏僻巷子時，驚見一名身形高大、肩寬體壯的男子開車接應富商妻，儘管男方遮掩相當嚴謹，卻在車內脫下口罩甜吻的瞬間，被認出是知名男歌手。

CACA透露，男歌手與富商妻後來直奔豪宅，在元配家中激戰，而房間裡設有「寵物監視器」，因此過程完整被記錄下來，事後，這段畫面交由律師與當事人做討論協商。

主持人沈玉琳好奇詢問，富商在過程中是否親眼見證妻子偷情畫面並好奇反應，對此，CACA表示，對方有斷斷續續觀看，不過，反應相當冷靜，「那個沉默比任何情緒爆發都還讓人難受。」這種極致的冷靜，往往代表當事人已經心死了，「能哭、能罵，代表他心裡還有掙扎，有情緒。可是一句話都說不出來……其實才是最絕望的時候。」

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