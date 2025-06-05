台日AV都戴套「為何歐美不用？」 台灣第一女優這樣說

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「台灣第一AV女優」吳夢夢擁有亮眼的外貌及傲人身材，深受粉絲喜愛，入行多年的她，不僅拓展台灣成人事業，也經常在社群與粉絲互動；近日有網友在Threads發文詢問，為何歐美國家的A片不用保險套？釣出吳夢夢專業解答。

吳夢夢親自解答網友疑問。（翻攝自IG）

有一名網友在Threads發文詢問，為什麼歐美A片幾乎都不戴保險套，而日本或台灣的片子則常見戴套？釣出吳夢夢本人回應，這與健康檢查有關，美國對成人片演員的要求是14天內的檢驗報告，內容需要非常詳細，若沒有報告就無法拍攝，她強調，就算這14天完全沒拍片也沒做愛也得檢驗，而驗一次是費用200至350美元（約5996至1萬元台幣），歐洲則是七天內。

吳夢夢提到，台灣只要求成人片演員1至3個月檢驗一次，內容包括愛滋病、淋病、梅毒跟菜花（尖銳濕疣），日本則連菜花都沒有驗。

吳夢夢回應網友。（翻攝自Threads）

成人網站MissAV給予不同面向的分析，指出戴不戴套和市場偏好、文化觀念相關，歐美觀眾偏好真實感與自然表現，許多觀眾認為，戴套會破壞觀賞的「沉浸感」或「視覺享受」，所以無套拍攝成為主流；日本觀眾相對重視「儀式感」與「責任感」，加上社會普遍對性行為風險有較多的警覺，因此在片中戴套是常見的標準；至於台灣，業界規模小，很多作品是業餘或半業餘水準，因此會傾向保守操作，也容易參照日本AV作風。

成人網站MissAV回應網友。（翻攝自Threads）

MissAV也點出， 法律與產業規範也會影響此事，像是美國部分州，例如加州曾有規定要求拍攝時必須戴套，但執行並不嚴格，很多片商轉向內華達、佛州等地拍攝，2012年洛杉磯曾通過法令要求戴套，導致產業外移；日本AV產業則非常嚴格要求保護措施，而且有明文規定演員要定期體檢，戴套是標準程序之一；台灣拍攝本來就較邊緣化，為避免觸法或染病風險，戴套比較常見。

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