孟耿如無限期誠心沉潛反省！ 遵守承諾「社群帳號全關閉」

黃子佼去年被查出持有大量未成年不雅片，引起網友怒火，因此，老婆孟耿如的一舉一動都備受關注。（翻攝自臉書）

〔記者李紹綾／台北報導〕黃子佼前年捲#MeToo風波，去年被查出持有大量未成年不雅片，近日夫妻被拍到一家三口享天倫的畫面，引起網友怒火，揚言抵制孟耿如參與的影集《我們與惡的距離2》，但也有人認為「禍不及家人」，她昨發文道歉，宣布將關閉所有社群帳號，今（10日）果真遵守承諾，關了臉書及IG帳號。

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孟耿如9日表示，「黃先生做了錯事，傷害了許多人，事發第一時間，我錯愕惶恐不可置信，身為妻子及孩子的母親，當下只想到以家人身分發聲，卻做出一些急切及不適切的發言，想再度為當時有欠思考造成的傷害，及受傷的所有人致歉。」她強調黃子佼不會復出演藝圈，自己也不支持，最後也說會於一天後無限期關閉所有的社群帳號，不再公開發表任何訊息，誠心沉潛反省。

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10日下午3點多，孟耿如正式關閉臉書及IG帳號，就連她發表繪畫作品的帳號也徹底消失，查詢後會跳出「目前無法查看此內容」、「很抱歉，此頁面無法使用」，兌現了昨天的承諾。

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