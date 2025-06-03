最帥星二代！達比修有「17歲兒」躍上國門門面擔當

達比修有（右）與前妻道休紗榮子所生的長子道休蓮，正式踏入模特兒界。（翻攝自IG、本報資料照）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕美國職棒知名投手達比修有不僅在球場上表現優異，就連「神顏值」的遺傳基因也超級強大！他與前妻道休紗榮子所生的長子道休蓮（Dokyu Ren），為義大利時尚品牌拍攝的廣告，前日（1）登上日本國門，巨幅人像海報占據成田機場大廳每個角落。

網友讚道休蓮根本是「複製貼上」達比修有的帥氣。（翻攝自IG）

道休蓮於1月發行的時尚雜誌《SPUR》3月號首度亮相時，便因酷似達比修有的長相引起熱議，他的母親紗榮子在4月受訪時承認道休蓮是她的長子，並表達她身為資深模特兒的支持。紗榮子的訪談一經播出，似乎也間接證實了現年38歲的達比修有正是道休蓮的老爸，神級顏值被日本網友盛讚根本是「複製貼上」達比修有俊貌！

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道休蓮被義大利時尚品牌相中為代言人。（翻攝自IG）

達比修有和前模特兒紗榮子的婚姻關係維持不到5年（2007~2012），紗榮子於2007年11月「帶球」閃嫁達比修有，次年3月生下長子，老二也緊跟著2010年報到，看以感情甜蜜，兩人卻於2012年1月宣布離婚。達比修有現任妻子是前角力世界冠軍山本聖子，兩人育有3男1女。

據悉，達比修有曾向媒體透露自己就讀高中時，一度想從事模特兒工作，道休蓮也算是幫老爸圓了夢想！

紗榮子（右）與達比修有的婚姻關係維持不到5年。（翻攝自網路）

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