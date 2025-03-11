網抵制孟耿如演出《與惡2》！公視被問「刪戲份」回應了

孟耿如去年底在《與惡2》預告片露面，不少網友揚言拒看。（翻攝自YouTube）



〔記者蕭方綺／台北報導〕黃子佼2023年6月捲入「#MeToo」風波，去年更被查出是偷拍論壇「創意私房」高級會員，手握大量未成年性影像，整案隨著他近日被拍到與老婆孟耿如、女兒小玉米同享天倫之樂再掀外界熱議，不少網友揚言抵制孟耿如參演的影集《我們與惡的距離2》，被問及未來是否因此刪除孟耿如戲份，公視今表示目前本劇尚在後製階段，公視會持續審慎面對各方意見，並與合資夥伴共同討論後續。

《與惡2》是孟耿如遭黃子佼「#MeToo」事件波及後，沉寂近2年首部公開露面的作品，去年底釋出的預告片中，孟耿如在劇中含淚表示「只要有那麼一點點該做的理由，我們就不應該放棄」，似乎是飾演為弱勢發聲的正義角色，如今與黃子佼這個「惡」的距離為0，也讓外界直呼諷刺。

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而公視今表示，《我們與惡的距離2》因劇中演員引發社會關注，他們理解各方的意見與疑慮。「這部作品由眾多優秀的創作者、幕前幕後團隊成員共同努力完成，每一位工作人員的付出都值得被肯定與尊重。此外，本劇是多方合製的作品，目前本劇尚在後製階段，公視會持續審慎面對各方意見，並與合資夥伴共同討論後續。」

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