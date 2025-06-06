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范瑋琪糗了！《歌手2025》最後一名火速被淘汰

范瑋琪今晚參加歌唱綜藝節目《歌手2025》聲音太抖最後一名火速被淘汰。（翻攝自微博）范瑋琪今晚參加歌唱綜藝節目《歌手2025》聲音太抖最後一名火速被淘汰。（翻攝自微博）

〔記者陽昕翰／台北報導〕范瑋琪今晚參加歌唱綜藝節目《歌手2025》，她與香港情歌天后衛蘭進行一對一挑戰，首次參加直播比賽非常緊張，她下台後先爆哭，最終奪下最後一名確定淘汰，無緣繼續比賽。

范瑋琪參加直播歌唱節目，選唱自己的歌曲《最初的夢想》，她的表現失常，演唱後網友反應熱烈，「范瑋琪聲音好抖」、「范瑋琪破音」等關鍵字都登上熱搜。

范瑋琪表演後，下台後就哭到說不出話，直呼太失態。（翻攝自微博）范瑋琪表演後，下台後就哭到說不出話，直呼太失態。（翻攝自微博）

其實范瑋琪表演後，下台後就哭到說不出話，直呼太失態，哽咽說：「不管怎麼樣我就是覺得，看到他們懇切的眼神跟我一起唱，然後給我這麼大的鼓勵，我覺得值了，真的值了。」

相關新聞：范瑋琪參戰《歌手2025》不修音 7個字奪下熱搜冠軍

范瑋琪透露，參加節目不緊張是騙人的，「可能網友說我聲音有點抖，我也虛心接受，希望接下來如果還有機會繼續唱歌的話，希望可以帶來更多更好的音樂給大家。」

可惜的是，范瑋琪最後敬陪末座，她遺憾地說：「非常感謝《歌手2025》讓我參加，雖然第一次來就止步了，但還是很開心有很多收穫，學到很多，交到很多新朋友，希望接下來我會繼續努力認真唱歌，我會繼續往前走。」

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