郭美珠抗癌切雙乳「死了算了」 仍心繫《台灣奇案》催淚喊話

郭美珠積極抗癌。（翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕75歲資深女星郭美珠近年飽受健康問題困擾，她曾罹患乳癌二期切除右乳後康復，未料2023年又遭癌魔纏上復發，左乳也被迫切除，讓她痛苦到一度悲嘆，「直接死了算了！」她也因心繫《台灣奇案》親吐催淚近況。

相關新聞：英歌手Jessie J罹乳癌！幽默自嘲「手術後會帶著巨乳回來」

請繼續往下閱讀...

郭美珠坦言第二次開刀後元氣大傷，身體虛弱到「像失去半條命」，一想到化療、電療要一起做更驚喊，「真的直接死了算了！」當時，郭美珠飽受病痛折磨，一度動念放棄治療。所幸手術順利，醫療團隊更是全力照護，加上親友支持才慢慢重拾生活步調。

75歲郭美珠抗癌仍心繫《台灣奇案》。（翻攝自YouTube）

豈料，郭美珠近日再傳出「乳癌復發」，她否認謠言表示目前病況穩定，只是接受質子治療後明顯虛弱，體力大不如前。不過，郭美珠仍舊堅強投入工作，催淚喊話粉絲多多愛護《台灣傳奇》並務必收看，「不然我們就來去消失囉，你們沒有支持我們就熄燈了喔！」敬業精神令人感動。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法