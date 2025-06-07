范瑋琪淘汰又失言！《歌手2025》後台問一句網罵翻：不專業還失禮

范瑋琪在《歌手2025》墊底淘汰。（翻攝自IG）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕歌手范瑋琪昨（6）以補位歌手身分參加中國歌唱節目《歌手2025》，她帶來經典作《最初的夢想》，沒想到卻表現失常，不僅聲音狂抖還破音，最終墊底淘汰。然而，除了她的唱功引起討論，她在後台的聊天對話也遭網友批評「不專業還失禮」。

范瑋琪（左）後台聊天的對話遭批失禮。（翻攝自微博）

范瑋琪在後台與節目合夥人閒聊時，主動問起了節目的另一位參賽者「時代少年團」成員馬家祺的年紀，得知對方23歲時，先是不禁感嘆「好小喔」，接著又問：「他是裡面最紅的嗎？」雖然合夥人趕緊緩頰回應「我們都很紅啦」，但仍引起爭議，關鍵字「范瑋琪問馬家祺是組合裡最紅的嗎」，也立即衝上微博熱搜。

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范瑋琪在後台的對話曝光後，不少中國網友紛紛批評，「她是真的不會說話」、「怎麼會問這種問題，這讓人家怎麼回答」、「情商低到她奶奶家了」、「她情商太低了」、「問這個問題的時候想聽到什麽回答？對老子最紅？」但也有人幫忙緩頰，「范范就是傻大姐性格」、「她只是私底下問問八卦，節目組非要放出來」。

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