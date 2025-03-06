天王哥不藏了！自爆純愛戀情 原來還有個弟弟

周予天新歌與美式休閒服飾品牌合作，推出聯名商品。（天立揚製片提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕周予天一開春就宣布升格品牌主理人，於西洋情人節推出暌違3年單曲《Blueskies＆Heartaches》，影視歌三棲的他，目前正進劇組拍戲，忙得不可開交，但他乘勝追擊，官宣第二首單曲《Young＆Stupid》，並與美式休閒服飾品牌SQUAREBEAR策略合作，曝光由他親身演繹的聯名情境照。

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他親自策劃主視覺，將置物櫃、滑板、耳機、任天堂、海報等搬進攝影棚，開心大呼：「根本和我讀書時的陳設幾乎是一模一樣，好像又回到我的高中生活！」

周予天新歌與美式休閒服飾品牌合作，推出聯名商品。（天立揚製片提供）

提到置物櫃，周予天也不禁想起得意的往事，當時他就讀的國、高中很注重體育，春天打網球、秋天跑馬拉松、冬天練籃球，運動量大再加上青春期，他把牛奶當水喝，「一天可灌下7、8瓶鮮奶。」兩個月就抽高10公分，回台灣過暑假時，來接機的媽媽差一點認不出他。

他也因此成了校園風雲人物，西洋情人節來臨前夕，置物櫃裡居然被巧克力和禮物卡片塞滿，成為校園裡的人氣王。而主視覺照片也內含彩蛋，置物櫃上出現他的童年照，有一張他抱著寶貝弟弟的照片，笑得好滿足，不過入鏡的竟然不是天王弟弟周興哲，「我跟Eric只差1歲，所以照片裡我抱的這個baby不可能是Eric呀！」謎底揭曉是最小的弟弟Jimmy。

周予天新歌與美式休閒服飾品牌合作，推出聯名商品。（天立揚製片提供）

周予天分享，《Young＆Stupid》是一首寫給青春的情書，「在長成為大人的現在，回頭看少年時的怦然心動，是多麼珍貴美好的回憶。」提到在成長時期，發現和喜歡的女生互有好感，那種心心相印純純的愛，「真的好青春又純粹。」當時什麼都不懂、但互道的承諾就是天長地久，「第一次肩並肩地走、第一次牽牽小手，心都快跳出來的幸福感，是至今都還能清晰記得的、一生一次的感受！」

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