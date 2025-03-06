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娛樂 最新消息

露餡了！陳零九下半年大喜事 最新「神曲」霸榜13週

陳零九再訪大馬。（Astro Malaysia &amp; 種子音樂提供）陳零九再訪大馬。（Astro Malaysia & 種子音樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕陳零九全新個人單曲《最美的是你的名字》將於3月14日正式發行，這首歌曲取樣自吳克群的經典之作《為你寫詩》，陳零九表示：「這首歌是我求學時期的回憶，每次聽都覺得很感動，所以這次決定重新改編詮釋，希望能帶給大家不同的感受。」陳零九更預告個人專輯計畫已進入緊鑼密鼓的籌備階段，預計將於下半年與歌迷見面。

陳零九（左）與馬來西亞歌手Danny許佳麟合作〈寫DY神曲〉。（Astro Malaysia &amp; 種子音樂提供）陳零九（左）與馬來西亞歌手Danny許佳麟合作〈寫DY神曲〉。（Astro Malaysia & 種子音樂提供）

除了個人單曲表現亮眼之外，他與馬來西亞歌手Danny許佳麟合作推出的單曲〈寫DY神曲〉，一舉奪下Astro直播娛樂節目《XUAN加你娛玩》「歌是小霸丸獎」，該曲自登上《元氣娛玩榜》以來，便以強勢之姿摘下冠軍寶座，並連續霸榜13期。

他日前受邀赴馬來西亞參加《XUAN加你娛玩》特別企劃《娛玩打Call盛典》，節目現場開放粉絲入場，吸引大批「米酒」（粉絲名）齊聚支持，燈牌、應援物閃耀全場，氣氛熱烈。陳零九身穿帥氣黑色俐落西裝亮相，與許佳麟一同領獎，並首次公開合唱〈寫DY神曲〉，引爆全場歡呼聲。

陳零九再訪大馬。（Astro Malaysia &amp; 種子音樂提供）陳零九再訪大馬。（Astro Malaysia & 種子音樂提供）

此外，他還特別演唱了去年推出的九式情歌〈也曾想走進你的心底〉尖叫聲此起彼落，粉絲更是紛紛敲碗，希望他能多來馬來西亞舉辦活動。陳零九開心表達獲獎感想：「當初只是想和Danny一起玩音樂，沒想到能受到這麼多人的喜愛，真的很感謝大家！這次能在舞台上合唱這首歌，感覺特別有意義，也希望未來能有更多機會來馬來西亞演出。」

　

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