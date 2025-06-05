故事結束！ 作家H曝呂秋遠私生子生母林沄蓁下一步

捲入呂秋遠私生子風波的律師林沄蓁，2日晚間透過「作家H」直播挺身而出，正面照也曝光。（翻攝自作家H臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕律師網紅呂秋遠捲私生子風波，在臉書以5千字自清，反指整起事件起被「小孩生母勾引」，並公開部分雙方私訊內容，生母、律師林沄蓁2日晚間現身作家H直播哽咽說：「我要站出來阻止他（指呂秋遠），繼續招搖撞騙。」

同為律師的林智群昨在臉書發文表示，「其實林律師（指林沄蓁）在端午節時公開全部對話內容，見好就收，現在又直播講一些有的沒的，只是讓大家看熱鬧而已。」並說已面對客戶，都會請客戶將事情經或列成時間軸，這樣比較容易釐清案情，透過發文，他把呂秋遠私生子風波依時間軸列出，但又被作家H反咬。

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呂秋遠近期爆出私生子風波，引發熱議。

林智群昨午發文對自己「外貌」曾經成為呂秋遠和林沄蓁聊天話題，更提及被作家H截圖點名小酸，他表示對此感到哭笑不得，自認躺著也中槍，尤其還把他和紙風車創辦人李永豐長相搞混，直呼快被笑死，最後不忘強調，自己也是「靠臉吃飯」才會有10萬粉絲。

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作家H今（5）日上午發文以「故事結束」為題表示：「我認為很棒的一點是，一次說明清楚，不要讓林智群這類律師見縫插針！講得像是人家去找他諮詢似的，人家是去澄清，人家不要錢，不要感情！終於鼓起勇氣，破繭而出。」

作家H最後這樣形容林沄蓁：「一個成熟而獨立的單親媽媽，家事律師，於焉誕生。試煉只是為了讓每個人成為更好的自己，期待看到下一次林沄蓁律師以完全體的專業形象，出現在大眾視野內！」

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