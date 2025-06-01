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林昶佐老婆罹「腦部罕見疾病」 為她放棄立委三連霸

林昶佐（右）接受鄭弘儀專訪。（三立提供）林昶佐（右）接受鄭弘儀專訪。（三立提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕林昶佐當年與閃靈樂團團長葉湘怡（Doris）結婚，2人育有一女，他近日上《話時代人物》主動提到老婆，鄭弘儀順勢詢問，在不選連任第三屆立委時，曾說其中一個原因是老婆身體的因素，對此，林昶佐也首度公開回應，他的老婆有腦部的罕見疾病，醫生有提醒要注意調養，「原本參選連任的文宣也都印好了，但我就覺得不用考慮三連霸了。」

林昶佐透露老婆罹腦部罕見疾病。（三立提供）林昶佐透露老婆罹腦部罕見疾病。（三立提供）

林昶佐表示擔任閃靈樂團主唱的年代，與芬蘭就連結很緊密，「閃靈在世界搖滾樂壇有一席之地，是台灣人跟芬蘭人拚出來的。」成為駐芬蘭大使則是「怎麼也想不到的人生劇本，太奇特的緣分」，問起到芬蘭想要推動的第一件事，林昶佐說「希望達成台灣和芬蘭盡快直航。」

因為將派駐芬蘭，林昶佐很多事都被放大檢視，最常被問的就是會不會講芬蘭語，林昶佐說因為閃靈樂團，至少七年的時間，幾乎每天24小時和芬蘭人相處，那段時間學會很多生活用的芬蘭語，而且他的太太Doris對芬蘭語很熟，這位他最嚴格的老師，也將陪他一同駐外生活。他也透露在很多年的調查裡面顯示，芬蘭是英語系國家以外，最會說英語的國家，所以在芬蘭是可以用英語溝通的。

林昶佐談父親家暴。（三立提供）林昶佐談父親家暴。（三立提供）

聊到和家人的關係，觸動了林昶佐內心的脆弱處，閃兵問題牽連出他的身心症，也重啟多年前被父親家暴的種種記憶，走進重金屬音樂原因之一是要宣洩家暴帶給他的壓抑，身上的刺青原來也是用來遮掩遭家暴時留下的傷口，雖然已選擇原諒父親，但掀開之前一幕幕往事，讓林昶佐幾乎泣不成聲。

☆若您發現有兒童、少年、老人、身心障礙者遭受不當對待，或您本身有遭受家庭暴力、性侵害、性騷擾等情事，24小時全天候可以手機、市話、簡訊（聽語障人士）直撥「113」☆

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