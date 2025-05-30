恭喜！陳奕求婚成功五分埔千金 單膝跪地獻超大鑽戒

陳奕（右）向網紅紀曦晨求婚成功。（翻攝自IG）

〔記者蕭方綺／台北報導〕38歲的陳奕日前認愛網紅技安的妹妹、五分埔千金紀曦晨，對方IG有13.3萬粉絲，算是頗有名氣的網紅，交往1年多，今天宣布27日已經求婚成功。陳奕自己也在高訂珠寶品牌「豆葉」參與珠寶生意，他曾為很多朋友設計婚戒，參與他們的幸福時刻，「直到今天，終於輪到我設計一件只屬於妳、也屬於我們的作品。」

他把3月14日這個交往紀念日藏進了戒指的設計裡，「每個比例、每個切面，都是我們一起走過的光影。」看鑽戒大小，似乎就是3.14克拉。經紀人則解釋戒台設計了陳與紀的英文拼音，也就是「兩個CC」在裡面，還鑲嵌了鑽石與粉鑽，以及在一起的3月14日等等細節於其中。

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陳奕（右）求婚時給紀曦晨的鑽戒超大。（翻攝自IG）

他甜蜜提到自己演戲時飾演過很多角色、經歷過很多段人生，終於有了這一個是屬於自己的劇本，告白紀曦晨：「而妳就是我這一生唯一的女主角。」

他和紀曦晨相差10歲，今年一個要滿39歲、一個要滿29歲，他指出生日逢9不能慶祝，因此想了很久，最後決定換個方式把5月27日當作記一輩子的日子。求婚時，他和紀曦晨一起踏入房門，沒想到裡面有許多親友在，每個人都遞白玫瑰給紀曦晨，讓她感動到一直落淚。求婚成功後，陳奕對未婚妻說：「謝謝妳，紀曦晨，願意成為我的家人，我想保護你，直到最後一刻。」相當感人。

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