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娛樂 最新消息

遭呂秋遠點名不夠帥 ！ 林智群律師妙回「非常符合他的水準」

林智群（左）認為自己也是靠臉吃飯的律師，覺得呂秋遠（右）飄過頭了！（翻攝自臉書、本報資料照）林智群（左）認為自己也是靠臉吃飯的律師，覺得呂秋遠（右）飄過頭了！（翻攝自臉書、本報資料照）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕紙風車創辦人李永豐衰捲呂秋遠桃色風波？！律師林智群近日因評論同行呂秋遠和林沄蓁的私生子事件，而被作家H槓上。他今（4）日下午發文對於自己的「外貌」曾經成為呂秋遠和林沄蓁兩人聊天話題，還被作家H截圖點名小酸了一下，感到哭笑不得，自認是躺著也中槍，尤其對方還把他和紙風車創辦人李永豐的長相搞混，直呼快被笑死。最後不忘強調，自己也是「靠臉吃飯」才會有10萬粉絲！

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林智群發文寫道：

h先生嘴我，莫名其妙貼了呂律師跟林律師的對話內容，裡面提到我，呂律師講了一句「不然你覺得我長得跟林智群律師一樣，會有粉絲嗎？」，然後一堆網友分享了這個圖，就是看熱鬧的意思。
然後很多粉絲都私訊我講這個事情，雖然我是躺著也中槍的那個男人，還是回應一下好了。
我的回應：
很多律師都馬覺得自己很帥，其他律師很醜，呂律師嘴我這個，非常符合他的水準。
不過呂律師竟然以為他是靠臉吃飯，這比較讓我感到訝異！雖然說有錢帥10倍，粉絲多帥100倍，但偶爾還是去照一下鏡子，別飄過頭了（飄得越高，摔得越重啊！）
最後，我還是要強調一下，我就是靠臉吃飯，才會有10萬粉絲的！哈哈哈！
另外他們還貼了「我的照片」，我看了都快笑死了，那個不是我啊！是紙風車團長李永豐啊！

對於有人把紙風車李永豐（左）誤認為自己，林智群（右）覺得不可思議。（翻攝自臉書，此為本報組合圖）對於有人把紙風車李永豐（左）誤認為自己，林智群（右）覺得不可思議。（翻攝自臉書，此為本報組合圖）

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