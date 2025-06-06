范瑋琪今晚出戰 《歌手2025》補位林志炫強調不修音

近期在中國進行巡迴演唱會的范瑋琪今晚登上《歌手2025》爭奪補位歌手資格。（翻攝自微博）

馮亦寧／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕歌手「范范」范瑋琪今（6）晚將以補位方式登上中國歌唱綜藝節目《歌手2025》，與香港情歌天后衛蘭進行一對一挑戰，勝者才能正式成為節目補位歌手，落敗的話則直接淘汰。今晚的比賽也強調不修音、全開麥讓參賽歌手們最真實的歌聲對決。

實力派唱將林志炫（左）被淘汰後，由范瑋琪接棒。（本報合成照，資料照）

58歲實力派唱降林志炫錄了2集之後，慘遭《歌手2025》淘汰，跌破眾人眼鏡。范瑋琪則以補位歌手身分參賽，先前一直在中國舉辦巡迴演唱會的她也信心滿滿，在社群預告「懷抱溫暖，傾聽內心的聲音，讓我們一起在音樂的世界中循著熱愛的方向，用力生長」。

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今晚范瑋琪選擇以自己的代表金曲〈最初的夢想〉應戰，與她對決的香港情歌天后衛蘭則選擇演唱〈大哥〉。

范瑋琪今晚的比賽強調不修音、全開麥演出。（翻攝自微博）

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