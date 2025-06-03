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娛樂 最新消息

呂秋遠有私生子控遭設局 生母直播正面開戰

呂秋遠日前爆出私生子風波，引發外界熱議。呂秋遠日前爆出私生子風波，引發外界熱議。

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅律師呂秋遠近期爆出私生子風暴，他打破沉默反擊公開長達5千字文章聊感情始末，更曬出聊天記錄截圖控訴女方主動告白、設局，毀滅式發文把孩子生母林女描述成主動求愛，甚至還提供最佳做愛地點暗示的形象，引發外界熱議。

孩子生母在直播一度哽咽拭淚。（翻攝自臉書）孩子生母在直播一度哽咽拭淚。（翻攝自臉書）

孩子生母2日晚間公開露臉直播，在直播淚崩控訴呂秋遠：「我要站出來阻止他，繼續招搖撞騙！」昨晚生母直播由知名作家擔任主持，同時間有上百名網友線上收看。

相關新聞：呂秋遠發5千字長文反擊私生子生母 「楊律師」遭點名嗆：不知多少被害人

直播中，女方神情一度激動，強調再也無法忍受呂秋遠塑造暖男人設，發出怒吼：「我今天不再隱藏，就是要讓大家看清楚，他到底做了什麼。」淚訴因此事曝光而失業，連日來身心俱疲，痛心孩子應該是被珍惜生命，卻被呂秋遠當成談判工具。

直播中，底下有大批網友留言「臉都開了一定是有備而來」、「受訪沒戴墨鏡、帽子遮全臉....超級了不起跟勇敢，請為真相加油」，女方最後也批呂秋遠：「從頭到尾都在演戲。」

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