林志炫《歌手》遭淘汰 許常德：他的失敗沒有意外
林志炫參戰《歌手2025》僅演唱2曲就遭淘汰。（翻攝自微博）
林南谷／核稿編輯
〔娛樂頻道／綜合報導〕58歲實力派歌手林志炫最近參戰《歌手2025》，僅2集遭淘汰被質疑演唱實力下降。對此，他（30）日上傳演唱會現場唱安可曲影片，親自回應質疑，稍早資深音樂人許常德在臉書發文評論此事，他說：「林志炫的失敗沒有意外，是意外的輸了的體驗是一種精彩。」
許常德在發文一開頭表示，2025歌手開播後的第一個新聞，就是林志炫被淘汰，他說:「這樣的新聞在媒體眼裡，最好的標題就是林志炫被做掉了，怎麼可能會在第一輪就被刷掉。」許德表示看完整首歌的表現，確實有可能會被刷掉的。
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他說，林志炫第一首「悟空」與第二首「秋意濃」，都有炫技疲勞的感覺，沒有一個句子能輕輕揪著你的心，「也許這麼大投資的音樂節目什麼歌都要做大，如果林志炫沒有辦法在這樣的紅毯上，讓人看到一些意想不到的眼睛為之一亮，那麼這麼會唱歌的音樂家也可能會沈浸在這場面，想像中的起飛翻轉幾圈然後不意外的完美落地，其實參加這種節目，比賽只是調味，音樂是工具，高度才是最後制勝的關鍵。」
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許常德接著分析，這個工作真的不是只有唱歌而已，是每個參加的歌手都要跟節目合力把炒熱，越殘酷，觀眾越滿足，「這樣的級別的比賽，輸不起的和真正的贏家都會一起讓你看到人性與娛樂，最重要的不是第一名，是頂級音樂人的競爭擂台。」
他最後直言:「林志炫的失敗沒有意外，是意外的輸了的體驗是一種精彩。」
而林志炫上個月29日透過最新影片中唱的歌曲，是他在演唱會連續演唱20多首曲目後的安可曲〈海闊天空〉，林志炫發文寫下：「懷疑我機能下降的朋友，以後歡迎來我的演唱會現場，真實感受一下。」暗示自己的實力未減。
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