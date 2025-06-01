林志炫《歌手》遭淘汰 許常德：他的失敗沒有意外

林志炫參戰《歌手2025》僅演唱2曲就遭淘汰。（翻攝自微博）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕58歲實力派歌手林志炫最近參戰《歌手2025》，僅2集遭淘汰被質疑演唱實力下降。對此，他（30）日上傳演唱會現場唱安可曲影片，親自回應質疑，稍早資深音樂人許常德在臉書發文評論此事，他說：「林志炫的失敗沒有意外，是意外的輸了的體驗是一種精彩。」

而林志炫上個月29日透過最新影片中唱的歌曲，是他在演唱會連續演唱20多首曲目後的安可曲〈海闊天空〉，林志炫發文寫下：「懷疑我機能下降的朋友，以後歡迎來我的演唱會現場，真實感受一下。」暗示自己的實力未減。

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