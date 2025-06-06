《老狐狸》金馬導演蕭雅全被控訴MeToo！台北電影節出手撤換評審

蕭雅全原將擔任第27屆台北電影節電影正發生「電影造型提案工作坊」提案評審，目前將被撤換。（台北電影節提供）

〔記者許世穎／台北報導〕以《老狐狸》拿下金馬獎最佳導演的蕭雅全，今（6）日遭導演陳蔚爾今在社群媒體發表長文控訴對她進行性騷擾與性暗示等MeToo行為。接受本報訪問時更表示「受害者不只我一個！」蕭雅全最近將擔任第27屆台北電影節電影正發生「電影造型提案工作坊」提案評審，台北電影節也回應將進行撤換。

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導演陳蔚爾接受本報訪問時表示，之所以選擇說出來，是因為知道還有別人受害，而且看到蕭雅全最近又在當評審。而今年「電影造型提案工作坊」正好就是以電影《老狐狸》的劇本、場景圖為造型設計素材，邀請董彥秀、陳亞琦與林芷妤等三位專業造型指導，帶領入選的學員實際操作從「角色設計」到「造型提案」的過程。

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《老狐狸》導演蕭雅全則和藝術總監王誌成則會在各組學員輪流上台提案報告時擔任提案評審，依據學員的提案做提問、講評與建議。就在今天蕭雅全捲入MeToo風波後，台北電影節稍早也回應，「『電影正發生：造型提案工作坊』原訂評審蕭雅全導演將有所異動，接替人選安排中，其他活動如期舉行，不受影響。」

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