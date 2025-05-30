李怡貞拒幫呂秋遠打私生子官司 公開「兩人私下對話」

李怡貞（左）透露呂秋遠（右）曾有意委任她打官司。（翻攝自臉書、資料照）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕知名律師呂秋遠日前爆出私生子風波，昨（29）他打破沉默，發表長達5千字的聲明反擊，指控女方主動勾引、設局。對此，李怡貞也發文分享自身看法，並透露先前曾婉拒幫呂秋遠打私生子官司。

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對於呂秋遠發布長達5千字的聲明，李怡貞在臉書發文表示，「我相信呂秋遠律師走投無路才會豁出去寫一大篇，我不認為他有說謊。」針對外界質疑她挺呂秋遠，她強調自己從未偏袒任何一方，直言「我從來沒有變換過立場，兩個人就是都有問題。」

李怡貞也提到，從呂秋遠的論述及公開的對話紀錄截圖來看，「生母完全無辜被騙的可能性降很低，但是我昨天也說了，呂秋遠也不是被設計。我不會說呂秋遠很可憐更不會說生母很無辜。」

李怡貞公開與呂秋遠的對話紀錄。（翻攝自臉書）

李怡貞表示自己從未想幫呂秋遠洗白，並透露呂秋遠曾對她的公開評論有所不滿，「我跟他說要告請告」，不過談到後來，對方甚至有意委任她處理後續案件，但她最後選擇婉拒，「呂秋遠律師私底下確實就是很客氣的人，大家也不用把他講成十惡不赦，樹倒猢猻散 牆倒眾人推，我一直都認為同業間的競爭應該要用正常手段。」

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