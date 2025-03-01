鼻酸！方大同生前洩心願…盼世人「接受病人唱歌」

方大同因病辭世，享年41歲。（資料照，寬宏藝術提供）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「金曲歌王」方大同因病消失眾人眼前達2年之久，期間他努力對抗病魔回歸舞台，去年9月才透過直播露面，當時的他雙頰凹陷、體態暴瘦令人心疼，不過仍堅持音樂創作以各種方式宅錄，因而吐露心聲，「這年代有人會聽AI唱歌，那應該也可以接受病人唱歌吧？」如今撒手人寰，格外令人感到唏噓。

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方大同睽違8年於去年推出新專輯《夢想家 The Dreamer》，近來獲選了Hit Fm年度十大專輯，對於獲得了肯定，他日前才表示，此專輯對自己而言很重要也很特別，是在生病期間錄製的專輯，調養身體的日子裡，腦中一直有創作靈感湧現，他一直抱著信念想著，「這年代有人會聽AI唱歌，那應該也可以接受病人唱歌吧？」

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方大同還透露，當自己在狀態好的時候，就會逐漸把歌曲作品錄製完成，即使成品會有些許瑕疵，不過他認為是充滿誠意的作品。此外，方大同當時也分享近況，雖然身體尚未完全康復，不過自己正在努力休養，讓自己再次回到舞台跟大家分享音樂，如今病逝享年41歲，他所屬的「賦音樂」稍早證實噩耗。

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