最強「桃花體質」星座TOP5！公認的桃花體質王是它

〔記者林欣穎／台北報導〕命理專家阿谷老師分析12星座中「桃花體質」最強的5大星座，有些人無論走到哪都自帶吸引力？好像天生就擁有讓人傾心的魅力，不用特別努力，桃花自己就會找上門。

阿谷老師分析前五名桃花運爆棚星座。（秦芸殿提供）

第一名｜天秤座

走到哪都像自帶柔光濾鏡的天秤，是公認的桃花體質王。氣質溫柔、談吐得體，對誰都好，讓人不愛上都難，只要他願意，一出門就有人排隊想告白。

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第二名｜雙魚座

雙魚的溫柔、浪漫與不經意的眼神殺，讓人無法招架，總是在不知不覺中成為別人心中的白月光。他們不主動釣桃花，但桃花自己會主動靠過來。

第三名｜雙子座

雙子太會聊天啦！三句話就能把曖昧氛圍炒到最高點，不只聰明又有趣，還能根據對象調整模式，讓人越聊越上癮，想不喜歡他們，真的很難。

第四名｜射手座

射手的開朗大方與不設防，最容易讓人怦然心動。他們總像陽光一樣照進別人心裡，讓人忍不住想靠近，笑起來像初戀，一不小心就栽進去了。

第五名｜獅子座

獅子桃花靠的是氣場！自信、霸氣又帶點寵溺感，讓人有種「我一定要追到他」的衝動。他們不一定主動，但光是站在那就像舞台中心，吸睛又迷人。

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