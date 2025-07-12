老司機暴動了！河北彩伽穿全身透視蕾絲「丁字褲擠出屁股蛋」

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本AV女優河北彩伽一出道便憑藉清新甜美的臉蛋及姣好身材走紅，甚至被外界喻為「三上悠亞接班人」，近來她積極向歌手、演員領域發展，更將以藝名「萌名」來台開演唱會。不久前，她身穿一襲黑色透視蕾絲裝出席活動，再次掀起老司機暴動。

河北彩伽近年來積極轉型。（翻攝自IG）

日前有網友在社群平台X釋出兩張河北彩伽5月參加活動時的照片，只見她身穿一件幾乎透視的黑色蕾絲罩衫，若隱若現的透出內搭比基尼，搭配性感黑絲襪，完美襯托出凹凸有致的好身材。吸睛的是，當河北彩伽一轉身，特殊剪裁的丁字褲，讓渾圓屁股蛋全見客，火辣指數爆表，現場粉絲瞬間紛紛搶拍。

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貼文曝光後，河北彩伽的大尺度造型，立即吸引大批網友湧入朝聖，短時間內就突破百萬瀏覽，「衣服真的有厲害到」、「這角度讚爆」、「後面很正」、「照片比影片實用！」

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