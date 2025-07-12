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最強高中生Ray偷竊直播全都錄！Kai凝重：該回台灣看媽媽了

Ray抱著一整架的眼藥水四處張望。（翻攝自Twitch）Ray抱著一整架的眼藥水四處張望。（翻攝自Twitch）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「台灣最強高中生」Ray台灣時間今天（12日）在Twitch上開直播，竟然疑似偷走超市中的隱形眼鏡，由於直播在他衝出店外的同時戛然而止，實在不清楚是惡搞還是節目效果。不過他的好友Kai Cenat看到影片後，再度直言他真的該回台灣了。

Ray抱著一整架的眼藥水衝出店外，直播就結束了。（翻攝自Twitch）Ray抱著一整架的眼藥水衝出店外，直播就結束了。（翻攝自Twitch）

Ray發現在逃跑的過程中，掉了不少眼藥水。（翻攝自Twitch）Ray發現在逃跑的過程中，掉了不少眼藥水。（翻攝自Twitch）

Ray開直播前往美國超市沃爾瑪，不但當場拆封眼藥水來使用，甚至直接把一整個貨架的眼藥水都帶走了，他在衝出店外的過程中掉了不少眼藥水，讓他忍不住大飆髒話，但也沒有回頭去撿那些眼藥水。就這樣他直接衝出店外，由於直播在他得逞之後就結束，也不清楚Ray最後是否有付錢，還是這是有與店家商量好的計畫。觀看直播的網友沒有看熱鬧，反而是要他趕快停手，「別做這種事」、「這該被逮捕吧」、「他怎麼變這麼壞」、「誰去阻止他」。

Kai再度希望Ray可以回台灣重新整理一下。（翻攝自Twitch）Kai再度希望Ray可以回台灣重新整理一下。（翻攝自Twitch）

Kai看到Ray的偷東西直播，表情凝重。（翻攝自Twitch）Kai看到Ray的偷東西直播，表情凝重。（翻攝自Twitch）

只是他的好友Kai Cenat看到影片後臉色一變，驚呼：「他偷東西…天啊，他真的要恢復原廠設定，回台灣兩個禮拜，Ray真的瘋了，他偷了整個貨架。」先前Kai在直播上也表示，他很贊同Ray回台灣重置一下，「我想要他回台灣看看媽媽、看看爸爸，讓他重灌一下，我是這麼想，雖然他說不喜歡，但他回家是一件很棒的事情。」

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