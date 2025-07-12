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娛樂 最新消息

偽娘紅姐激戰千男畫面流出 他力推「這部片」：超乎你想像

偽娘紅姐誘騙多名男子發生性關係並偷拍影片引起關注。（翻攝自微博）偽娘紅姐誘騙多名男子發生性關係並偷拍影片引起關注。（翻攝自微博）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國南京一名偽娘網紅「紅姐」在網路上成功誘騙多名男子發生性關係，甚至偷拍影片上網販售，引起外界好奇紅姐能吸引大量男性上門的原因，對此，音樂人許常德便推薦大家看《關於性》這部電影，「會給你很不一樣的深入答覆」。

許常德在臉書發文表示，「如果你懷疑怎麼有那麼多直男會和這麼明顯的偽娘進行第一次，這部影展經典電影會徹底跟你說明這問題。」他指出《關於性》這部電影探討了「直男為何與偽娘發生關係」這個議題。

劇情是講是兩位有家庭和孩子的直男消防員，在聊天的過程中，其中一人為了安慰同事，就把自己曾和男人發生關係的事分享出來，以坦然的態度訴說細節，甚至也如實告訴了自己的太太，而妻子得知後不停追問「為何要去做」、「你是直男嗎？」、「會不會再去第二次？」、「是不是對她沒興趣？」，接著讓所有問題一次爆發。 

隨後同事也問「在做那件事開心嗎？」他坦言當下是從未體驗過的美好，「最吸引他的就是那個眼神，對方把他當作性的幻想人物的眼神。」但即使如此，他也沒有想要再有第二次。

許常德認為「紅姐事件」正好呼應了這部電影的觀點，男人99％不會再去第二次，「如果你對於南京紅姐，究竟是哪一點，讓那麼多男性，而且年齡層與款式都很寬，不乏主流世界認定的熱門款，如果你以為是不用錢或終究是男人懂男人的話，建議你去看這部威尼斯影展佳片《關於性》。」他也在留言區補充看完這部電影的感想，「超乎你想像，準備好受到震撼級關切，很溫暖」。

☆強化打擊網路性暴力犯罪，防止性影像傳播，刑法已增訂第28章之1「妨害性隱私及不實性影像罪章」☆

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