晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

今晚來看流星雨？五月天最終場爆F4合體 公司回應了

〔記者陳慧玲／台北報導〕五月天今（12日）晚將舉行大巨蛋最終場演唱會，歌迷關心的嘉賓，盛傳是F4要合體了，還傳出五月天已經和F4彩排，雖然不少歌迷充滿期待，但是也有網友討論，提早被「爆雷」，驚喜都沒有了。

五月天今晚將舉行大巨蛋最終場演唱會。（相信音樂提供）五月天今晚將舉行大巨蛋最終場演唱會。（相信音樂提供）

言承旭、「仔仔」周渝民、朱孝天、吳建豪所組的F4，曾因偶像劇《流星花園》紅遍亞洲，《流星雨》也是眾多粉絲人人會唱的歌曲，今晚可望在大巨蛋重現這首經典。

之前仔仔被問到F4合體話題，曾表示每年都有人找F4合體，他雖然也希望，但不想單純想要賺錢，希望要有妥善規劃。

言承旭（左起）、仔仔、吳建豪、朱孝天所組的F4，曾因偶像劇《流星花園》紅遍亞洲。（資料照，記者王文麟攝）言承旭（左起）、仔仔、吳建豪、朱孝天所組的F4，曾因偶像劇《流星花園》紅遍亞洲。（資料照，記者王文麟攝）

另外朱孝天曾經在直播時提到，也希望F4重聚，但他沒有收到邀約，還說：「只要是4個人的事情，我永遠不是第一個拒絕，也不是最後一個答應的。」

對於F4是否真的會在今晚於五月天演唱會上合體現身？唱片公司回應：「不知道。」一切仍待今晚揭曉。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中