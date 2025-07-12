今晚來看流星雨？五月天最終場爆F4合體 公司回應了

〔記者陳慧玲／台北報導〕五月天今（12日）晚將舉行大巨蛋最終場演唱會，歌迷關心的嘉賓，盛傳是F4要合體了，還傳出五月天已經和F4彩排，雖然不少歌迷充滿期待，但是也有網友討論，提早被「爆雷」，驚喜都沒有了。

五月天今晚將舉行大巨蛋最終場演唱會。（相信音樂提供）

言承旭、「仔仔」周渝民、朱孝天、吳建豪所組的F4，曾因偶像劇《流星花園》紅遍亞洲，《流星雨》也是眾多粉絲人人會唱的歌曲，今晚可望在大巨蛋重現這首經典。

請繼續往下閱讀...

之前仔仔被問到F4合體話題，曾表示每年都有人找F4合體，他雖然也希望，但不想單純想要賺錢，希望要有妥善規劃。

言承旭（左起）、仔仔、吳建豪、朱孝天所組的F4，曾因偶像劇《流星花園》紅遍亞洲。（資料照，記者王文麟攝）

另外朱孝天曾經在直播時提到，也希望F4重聚，但他沒有收到邀約，還說：「只要是4個人的事情，我永遠不是第一個拒絕，也不是最後一個答應的。」

對於F4是否真的會在今晚於五月天演唱會上合體現身？唱片公司回應：「不知道。」一切仍待今晚揭曉。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法