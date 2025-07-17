74歲譚詠麟「腹圍」腫脹粉絲憂心 忽胖忽瘦一度4天瘦7公斤

譚詠麟這兩天人在天津備戰演唱會，被拍到「腹圍」明顯又腫一大圈。（翻攝自微博）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕下月即將歡度75歲生日的譚詠麟，「AlanTam經典傳奇巡迴演唱會─天津站」即將於週六開唱，據港媒報導，去年11月因病取消演唱會部分場次的他，一度在短短4天內瘦了15磅（約6.8Kg），腰圍尺寸瞬時消了一大半，但從他這幾天在微博曬出的照片可以明顯看出，風靡樂壇逾半世紀的「譚校長」，小肚肚似乎又「長」回來了，腰圍險些撐爆外套拉鏈和襯衫扣子。雖然譚詠麟本人看來紅光滿面、精神飽滿，但仍引來大批粉絲憂心他的健康，「這肚子大的（得）不正常吧？」、「譚校長要減脂了，健康第一啊」。

譚詠麟自去年11月因病臨時取消演唱會，目前人已恢復健康，正忙於「AlanTam經典傳奇巡迴演唱會」。（翻攝自微博）

其實譚詠麟熱愛美食眾所皆知，他常在個人社群分享大啖美食的開心模樣，也常熱情幫朋友新店試菜給建議，小腹日益「健碩」，其來有自。但歌王並非只吃不運動，事實上熱愛足球的他，常和香港明星足球隊四處參加友誼賽或公益賽事。從他PO出為演唱會彩排和練唱的畫面看來，粉絲們就別太多慮了！

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譚詠麟常在個人社群曬出享用美食照片，這張是他拍於本月14日。（翻攝自微博）

譚詠麟在台灣、香港和中國擁有大批歌迷，雖然年近75，演唱會仍是一場一場的辦。1970年代，他與鍾鎮濤、彭健新、陳友、葉智強組成溫拿樂隊，與鍾鎮濤一起擔任溫拿主唱，單飛後，名氣紅遍東南亞和日本，1989年他以首位華人男歌星身分入選日本NHK紅白歌合戰。

譚詠麟4年前體態仍十分清瘦。（翻攝自微博）

譚詠麟2018年現身臺北小巨蛋演唱會時，身形十分福氣。左為演唱會嘉賓A-Lin。（記者陳逸寬攝）

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