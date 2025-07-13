泰蛇蠍女睡「十多位高僧」偷拍8萬多性愛影片勒索

泰女與多位高僧發生關係，並偷拍進行勒索。（翻攝自小紅書）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國南京爆出38歲焦姓男子男扮女裝化名「紅姐」，再透過濾鏡美顏、假聲音在網路色誘男性約砲，並偷拍影片上傳至網路牟利，引起社會軒然大波。不料，泰國近日也爆出有位「蛇蠍美人」與多位「高僧」發生關係，手機持有8萬多張性愛影像，並進行勒索。

泰女手機持有8萬多張性愛影像。（翻攝自小紅書）

根據泰國媒體報導，泰國警方近日查獲一名女子「Golf」與多位有著天使級頭銜的高僧有親密關係，偷拍8萬多張性愛照片及影片進行勒索，共達數十名高僧，多位在事情曝光後紛紛選擇還俗。此案之所以受到外界關注，是因曼谷知名寺廟「三神廟」的住持「阿吔師父」6月27日無預警還俗，並潛逃至寮國。

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共計數十名高僧，事件曝光後多位選擇還俗。（翻攝自小紅書）

Golf還聲稱阿吔師父讓她懷有身孕，所以她向對方討要768萬扶養費，被男方拒絕，因此動怒將兩人在飯店的性愛影片與談話影片公開，讓阿吔師父棄袈裟出逃。警方目前也調取寺廟的財務紀錄，聯合泰國反洗錢辦公室、國家反貪污委員會，調查寺廟資產是否遭到挪用，若屬實，Golf及阿吔師父將要面臨法律責任。

☆強化打擊網路性暴力犯罪，防止性影像傳播，刑法已增訂第28章之1「妨害性隱私及不實性影像罪章」☆

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