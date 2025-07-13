晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

泰蛇蠍女睡「十多位高僧」偷拍8萬多性愛影片勒索

泰女與多位高僧發生關係，並偷拍進行勒索。（翻攝自小紅書）泰女與多位高僧發生關係，並偷拍進行勒索。（翻攝自小紅書）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國南京爆出38歲焦姓男子男扮女裝化名「紅姐」，再透過濾鏡美顏、假聲音在網路色誘男性約砲，並偷拍影片上傳至網路牟利，引起社會軒然大波。不料，泰國近日也爆出有位「蛇蠍美人」與多位「高僧」發生關係，手機持有8萬多張性愛影像，並進行勒索。

泰女手機持有8萬多張性愛影像。（翻攝自小紅書）泰女手機持有8萬多張性愛影像。（翻攝自小紅書）

根據泰國媒體報導，泰國警方近日查獲一名女子「Golf」與多位有著天使級頭銜的高僧有親密關係，偷拍8萬多張性愛照片及影片進行勒索，共達數十名高僧，多位在事情曝光後紛紛選擇還俗。此案之所以受到外界關注，是因曼谷知名寺廟「三神廟」的住持「阿吔師父」6月27日無預警還俗，並潛逃至寮國。

共計數十名高僧，事件曝光後多位選擇還俗。（翻攝自小紅書）共計數十名高僧，事件曝光後多位選擇還俗。（翻攝自小紅書）

Golf還聲稱阿吔師父讓她懷有身孕，所以她向對方討要768萬扶養費，被男方拒絕，因此動怒將兩人在飯店的性愛影片與談話影片公開，讓阿吔師父棄袈裟出逃。警方目前也調取寺廟的財務紀錄，聯合泰國反洗錢辦公室、國家反貪污委員會，調查寺廟資產是否遭到挪用，若屬實，Golf及阿吔師父將要面臨法律責任。

☆強化打擊網路性暴力犯罪，防止性影像傳播，刑法已增訂第28章之1「妨害性隱私及不實性影像罪章」☆

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中