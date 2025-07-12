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娛樂 最新消息

77歲「國民歌王」驚傳住院 留院觀察「60週年演唱會取消」

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本77歲歌王五木寬，是出名的實力派唱將，被譽為「永遠的國民歌王」，曾連續50年受邀參加NHK《紅白歌唱大賽》創下驚人紀錄。近期因紀念出道60週年，舉辦演唱會，不料昨（11）日演出結束後，卻傳出身體不適送醫，今（12）日、明（13）的演唱會都緊急取消。

日本歌王五木寬驚傳住院。（翻攝自IG）日本歌王五木寬驚傳住院。（翻攝自IG）

根據日本媒體報導，五木寬迎來出道60週年，從7月5日開始舉辦30場特別演出，沒想到昨日演出完畢，卻傳出身體不舒服送醫，經檢查過後，醫生建議留院觀察，最終他也決定聽從醫囑，取消今、明兩日的演唱會。至於退票方式，主辦單位表示會在14日另行公布。

五木寬取消今（12）、明（13）日的演唱會，退票方式14日公布。（翻攝自IG）五木寬取消今（12）、明（13）日的演唱會，退票方式14日公布。（翻攝自IG）

事實上，台灣民眾對於五木寬也不陌生，他曾受邀參加過台灣資深藝人余天的節目《三星報囍》，而他的代表作〈夜空〉也被知名歌手謝雷翻唱過，更曾在2013年來台灣舉辦演唱會，吸引大批粉絲。

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