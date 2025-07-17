驚聞「台師大女足抽血換學分」？ 唐玲：被凌遲的痛

民進黨立委范雲（右一）及人本教育基金會舉行「強迫抽血惡師免解聘！？台師大血汗學分，教育部不管嗎？」記者會。（本報資料照，記者塗建榮攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕近日臺灣師範大學爆發女足隊教練強逼球員「抽血配合研究」，若有不從就威脅扣學分或退學，事件引起熱烈討論。女星唐玲發文表示，聽到妹妹分享這個消息，她回憶起自己抗癌路上扎過的無數針，形容是近乎被凌遲的痛。

唐玲表示前陣子聽到妹妹分享的消息，指出有學校逼迫學生抽血做實驗，而且抽血的方法粗魯不衛生，讓她大吃一驚，一度以為是假消息。唐玲說：「那時候看影片 那個抽血的姿勢 手指在針頭那邊摸來摸去 真是嚇得我冷汗直流」。

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女星唐玲抗癌時挨了無數針，對於台師大足球隊學生忍受的痛苦感同身受。（翻攝自臉書）

唐玲回憶起之前自己對抗癌症，為了治療不得已要抽血的經歷「每次下針都是非常恐懼 尤其是連續抽血 很快就會讓人崩潰」。她更記得有次手術需要連續抽血，到了第3天就抽不到血了，唐玲形容「血管會害怕到躲起來 針刺來刺去挖來挖去 就是找不到血管 但是那樣近乎被凌遲的痛 讓我直接失控飆罵護理師 我在病房裡面大聲尖叫 拒絕再被抽血」。

唐玲記得有次手術需要連續抽血，到了第3天就抽不到血了。（翻攝自臉書）

由於自己是過來人，當唐玲聽到學生的怒吼完全能感同身受，她認為：生病需要打針萬不得已，但是要做實驗，也要人家自己甘心願意。用強迫的方法逼學生順從，這種事情怎麼可能是發生在台灣？

認為整件事情都誇張到難以令人相信的唐玲，無奈嘆：只能說世風日下，人心不古，每個人都要學習好好保護自己。

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