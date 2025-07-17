晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

驚聞「台師大女足抽血換學分」？ 唐玲：被凌遲的痛

民進黨立委范雲（右一）及人本教育基金會舉行「強迫抽血惡師免解聘！？台師大血汗學分，教育部不管嗎？」記者會。（本報資料照，記者塗建榮攝）民進黨立委范雲（右一）及人本教育基金會舉行「強迫抽血惡師免解聘！？台師大血汗學分，教育部不管嗎？」記者會。（本報資料照，記者塗建榮攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕近日臺灣師範大學爆發女足隊教練強逼球員「抽血配合研究」，若有不從就威脅扣學分或退學，事件引起熱烈討論。女星唐玲發文表示，聽到妹妹分享這個消息，她回憶起自己抗癌路上扎過的無數針，形容是近乎被凌遲的痛。

唐玲表示前陣子聽到妹妹分享的消息，指出有學校逼迫學生抽血做實驗，而且抽血的方法粗魯不衛生，讓她大吃一驚，一度以為是假消息。唐玲說：「那時候看影片 那個抽血的姿勢 手指在針頭那邊摸來摸去 真是嚇得我冷汗直流」。

女星唐玲抗癌時挨了無數針，對於台師大足球隊學生忍受的痛苦感同身受。（翻攝自臉書）女星唐玲抗癌時挨了無數針，對於台師大足球隊學生忍受的痛苦感同身受。（翻攝自臉書）

唐玲回憶起之前自己對抗癌症，為了治療不得已要抽血的經歷「每次下針都是非常恐懼 尤其是連續抽血 很快就會讓人崩潰」。她更記得有次手術需要連續抽血，到了第3天就抽不到血了，唐玲形容「血管會害怕到躲起來 針刺來刺去挖來挖去 就是找不到血管 但是那樣近乎被凌遲的痛 讓我直接失控飆罵護理師 我在病房裡面大聲尖叫 拒絕再被抽血」。

唐玲記得有次手術需要連續抽血，到了第3天就抽不到血了。（翻攝自臉書）唐玲記得有次手術需要連續抽血，到了第3天就抽不到血了。（翻攝自臉書）

由於自己是過來人，當唐玲聽到學生的怒吼完全能感同身受，她認為：生病需要打針萬不得已，但是要做實驗，也要人家自己甘心願意。用強迫的方法逼學生順從，這種事情怎麼可能是發生在台灣？

認為整件事情都誇張到難以令人相信的唐玲，無奈嘆：只能說世風日下，人心不古，每個人都要學習好好保護自己。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中