江祖平拍戲「遭熱湯燙傷」 怒控導播失職：無能又不想負責

江祖平（右）拍《願望》，慘遭熱湯燙傷。（三立提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕江祖平近日拍攝三立八點檔《願望》時意外受傷，引發外界關注。她今（17）晚透過社群平台發文控訴現場導播「無能又不想負責」，導致她在拍攝一場熱湯潑灑的戲碼時，被剛煮沸的熱湯整碗潑在手上與身上，不僅當下未即時喊卡，現場也未進行急救處置，讓她必須忍痛完成演出。據身旁工作人員透露，江祖平今下午確實曾抱怨手很疼。

江祖平透過社群平台發文控訴現場導播「無能又不想負責」。（翻攝自Threads）

江祖平提到目前得靠止痛藥維持狀況，才能勉強記住台詞與走位把工作完成，還說事發至今尚未獲得一句道歉與合理解釋，反而被推責為演員自身的問題，讓她情緒崩潰直呼「委屈到爆哭」。

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江祖平提到目前得靠止痛藥維持狀況，才能勉強記住台詞與走位把工作完成，還說事發至今尚未獲得一句道歉與合理解釋。（翻攝自Threads）

她指出原本走戲時已有確認會使用「比較不燙的湯」，但正式拍攝時卻未落實安排，造成她燙傷。文中也提及因導播失職，現場出現多項混亂狀況，包括攝影師無所適從、不知何時切換鏡頭、重要鏡頭漏拍卻推責他人等問題，引發劇組內部極大壓力與不滿。

事件曝光後，網友紛紛湧入留言表達關心與支持，也有人質疑劇組安全管理與現場調度。三立尚未就此事發表正式回應。

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